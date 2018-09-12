В Италии монахиня попала в аварию из-за черного кота. Жительница провинции Риети не хотела, чтобы черный кот перешел ей дорогу. Находившись за рулем Renault Clio женщина заметила у дороги животное и резко повернула на улицу Виа дельи Эльчи, пишет Il Messaggero.

Автомобиль врезалася в припаркованную машину. После столкновения автомобиль влетел в ворота стоявшего рядом дома и загорелся. Прибывшие на место происшествия врачи оказали монахине первую помощь.

Позже женщина призналась, что верит в приметы и своими действиями пыталась избежать встречи с "приносящим несчастье" животным. Кот в аварии не пострадал.



В США собака спасла мужчину от тюремного заключения.