Монахиня попала в аварию из-за черного кота [ Редактировать ]
В Италии монахиня попала в аварию из-за черного кота. Жительница провинции Риети не хотела, чтобы черный кот перешел ей дорогу. Находившись за рулем Renault Clio женщина заметила у дороги животное и резко повернула на улицу Виа дельи Эльчи, пишет Il Messaggero.
Автомобиль врезалася в припаркованную машину. После столкновения автомобиль влетел в ворота стоявшего рядом дома и загорелся. Прибывшие на место происшествия врачи оказали монахине первую помощь.
Позже женщина призналась, что верит в приметы и своими действиями пыталась избежать встречи с "приносящим несчастье" животным. Кот в аварии не пострадал.
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