В следующем году нидерландская компания IKEA откроет свой первый магазин в Украине.

Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4000 квадратных метров с киевским ТРЦ Ocean Mall девелопера Вагифа Алива, об этом сообщает LIGA.net.

Также компания планирует открыть магазины в стиле city store в других торговых центрах.

Поначалу IKEA планировала открыть первый магазин в Украине в ТРЦ "Южный", который только строится, однако потом шведы передумали, рассказывает директор торгового центра на правах анонимности.

"Они арендовали около 4 000 квадратных метров в ТРЦ Ocean Mall, который в следующем году откроется рядом с ТРЦ Ocean Plaza", - сообщил он. Также после открытия нескольких магазинов в столице компания планирует выходить в регионы.

Напомним, ранее в Украине открыли магазин H&M.