IKEA открывает первый магазин в Украине: известно где и когда [ Редактировать ]
В следующем году нидерландская компания IKEA откроет свой первый магазин в Украине.
Ритейлер подписал договор аренды на помещение площадью около 4000 квадратных метров с киевским ТРЦ Ocean Mall девелопера Вагифа Алива, об этом сообщает LIGA.net.
Также компания планирует открыть магазины в стиле city store в других торговых центрах.
Поначалу IKEA планировала открыть первый магазин в Украине в ТРЦ "Южный", который только строится, однако потом шведы передумали, рассказывает директор торгового центра на правах анонимности.
"Они арендовали около 4 000 квадратных метров в ТРЦ Ocean Mall, который в следующем году откроется рядом с ТРЦ Ocean Plaza", - сообщил он. Также после открытия нескольких магазинов в столице компания планирует выходить в регионы.
Напомним, ранее в Украине открыли магазин H&M.
по теме
Ситуация на Донбассе резко обострилась, есть погибший
На протяжении прошлых суток, 11 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки обострения на отдельных направлениях
В Украине продлили осенний призыв: названа причина
В Генштабе объяснили такие меры
В Прилуках пьяный сын мэра устроил ДТП (видео)
В Прилуках Черниговской области сын местной градоначальницы Ольги Попенко, Ярослав, находясь за рулем, не справился с управлением и его авто протаранило электроопору
Украина усилила защиту Азовского моря бронекатером
Для усиления защиты в Азовском море в Бердянском морском торговом порту был спущен на воду первый бронекатер "Лубны"
Погода в Украине: страну накроют дожди с грозами
Погода в Украине 11 сентября будет довольно контрастной - в центральных и южных регионах возможны грозы, в большинстве восточных - дожди, на западе существенных осадков не ожидается