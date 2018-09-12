Новый гибкий смартфон Galaxy X от Samsung будет представлен на ежегодной конференции Samsung Developer Conference, которая будет проходить 7 ноября. Кроме этого, известно, что устройство получило кодовое название Winner, об этом сообщает KoreaHerald.

Как и в прошлом году, конференцию будут проводить в Сан-Франциско.

Galaxy X будет стоить 1 500 долларов (42 140 гривен) и получает три 3,5-дюймовых дисплея. Странно, ведь в таком случае пользователи не получат по-настоящему гибкий дисплей, ведь основная панель, будет разделена на три равных части.

Не стоит ждать, что компания сразу после презентации начнет осуществлять продажу смартфона, ведь на SDC раскроют характеристики и внешний вид устройства, а продажи стартуют с начала следующего года.

Такая спешка связанна с желанием Huawei опередить Samsung в битве за звание первого в мире сложного смартфона. Samsung такого, конечно, допустить не может.

Напомним, что 12 сентября компания Apple представит новые смартфоны.

