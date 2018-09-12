Суд России вынес окончательный приговор Роману Сущенко [ Редактировать ]
Верховный суд России оставил в силе приговор к 12 годам тюрьмы украинскому журналисту Роману Сущенко.
Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook его дочь Юлия Сущенко.
"Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда относительно 12 лет заключения для журналиста" Укринформа" Романа Сущенко", - сообщила она.
Таким образом Верховный суд России отклонил апелляцию защиты осужденного.
Приговор вступил в силу.
Ранее другой политзаключенный Олег Сенцов написал завещание.
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