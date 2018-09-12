Росія відмовляється обмінювати політв'язнів

Схожа позиція в Кремля і щодо полонених. Росіяни відмовляюється забирати своїх і не віддають наших. За 4 місяці Україна не отримала відповіді на жодну пропозицію щодо обміну. При цьому, розповідає Геращенко, є невтішна інформація про погіршення здоров'я українських громадян у російських колоніях