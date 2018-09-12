А на Рівненщині, на трасі "Київ-Чоп" перекинулася вантажівка, повністю заблокувавши рух на всіх 4 смугах. Її водій намагався обігнати інший ваговоз, утім не впорався з керуванням. Як виявилося, чоловік був напідпитку. У його крові знайшли понад 2 з половиною проміле алкоголю, а це означає, що випив він щонайменше дві пляшки горілки. Лише дивом в аварї ніхто не постраждав.

А багатотонну машину піднімали двадцять два рятувальники за допомогою шести одиниць спецтехніки.

"За допомогою автокрана та тягача аварійно-рятувальної частин Держслужби з НС рятувальники спочатку підняли кабіну вантажівку, потім причіп, а згодом і сам автомобіль MAN. Через те, що вантажівка перекинулася, трапився витік паливо-мастильних матеріалів на дорогу, тому вогнеборцям довелося їх змивати", - розповів Дмитро Мельник, начальник прес-служби ГУ ДСНС у Рівненській області.