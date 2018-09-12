Роман Сущенко розраховує на обмін [ Редактировать ]
Роман Сущенко розраховує на обмін, втім готовий до будь-якого розвитку подій. Про це українець заявив на початку судового засідання у Москві. Сьогодні там Верховний суд слухає апеляційну скаргу захисту журналіста. Якщо її відхилять або залишать вирок без змін - бранця етапують до колонії суворого режиму.
Кореспондента паризької редакції "Укрінформу" Романа Сущенка затримали в Росії в 2016, коли він приїхав навідати родичів. Його звинуватили у шпигунстві, а цьогоріч - незаконно, ще й у закритому режимі - засудили до 12 років ув'язнення.
Напередодні українські дипломати закликали світ посилити тиск на Москву задля звільнення усіх українських політв'язнів.
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Верховний суд Росії розгляне скаргу захисників Романа Сущенка
Посилити тиск на Росію для звільнення усіх українських політв'язнів, зокрема і журналіста Романа Сущенка закликало посольство України у Франції. Сьогодні в Москві Верховний суд Росії розгляне скаргу його захисників на винесений вирок. Кореспондента інформагентства "Укрінформ" Сущенка росіяни звинуватили у шпигунстві
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