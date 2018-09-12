Роман Сущенко розраховує на обмін, втім готовий до будь-якого розвитку подій. Про це українець заявив на початку судового засідання у Москві. Сьогодні там Верховний суд слухає апеляційну скаргу захисту журналіста. Якщо її відхилять або залишать вирок без змін - бранця етапують до колонії суворого режиму.

Кореспондента паризької редакції "Укрінформу" Романа Сущенка затримали в Росії в 2016, коли він приїхав навідати родичів. Його звинуватили у шпигунстві, а цьогоріч - незаконно, ще й у закритому режимі - засудили до 12 років ув'язнення.

Напередодні українські дипломати закликали світ посилити тиск на Москву задля звільнення усіх українських політв'язнів.