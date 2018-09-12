У Саудівській Аравії заарештували чоловіка за сніданок з жінкою [ Редактировать ]
У Саудівській Аравії заарештували єгиптянина, за те що снідав з коліжанкою. Чоловік виклав у соцмережі відео, на якому вони розмовляють і жартують із жінкою в хіджабі, з якою вони разом працюють у готелі.
Та в Саудівській Аравії така поведінка незаконна. Чоловіки і жінки, що не перебувають в стосунках мають сидіти окремо. Кадри обурили користувачів інтернету.
Тож єгиптянина викликали в Міністерство праці, аби нагадати йому правила.
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