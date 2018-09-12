У Вашингтоні через ураган "Флоренс" оголосили надзвичайний стан. Він уже вирує в трьох американських штатах - Південній та Північній Кароліні та Вірджинії. До східного узбережжя США ураган рухається зі швидкістю 220 кілометрів на годину. І за прогнозами метеорологів, дістанеться материка в ніч проти п'ятниці. Як люди готуються до зустрічі зі стихією дивіться далі.

Жителі східного узбережжя США готуються до наступу урагану "Флоренс", із полиць супермаркетів просто змітають продукти і воду. Купують батарейки та фанеру, щоб забивати вікна. Поблизу газової станції в штаті Північна Кароліна вишикувалася довжелезна черга. Люди запасаються балонами, щоб заправляти генератори і готувати їжу, в разі перебоїв зі світлом.

"Ну, якщо виб'є електрику, я хоча б зможу щось приготувати собі", - говорить Ісаак Кармона, місцевий житель.

"Я рада, що завчасно купила батарейки, зараз їх розібрали. А мені потрібні для ліхтаря", - каже Деніс Харпер, місцева жителька.

За прогнозами метеорологів, "Флоренс" дістанеться американського узбережжя в четвер увечері. Однак місцева влада наказала покинути свої домівки півтора мільйонам жителям. У береговій зоні протяжністю 300 кілометрів триває евакуація. У штатах Південна і Північна Кароліни та Вірджинія оголосили надзвичайний стан.

"Люди не розуміють, коли їм кажуть, що час евакуюватися. Немає екстрених служб, ресторани зачинені. Нічого не працює. Вам потрібно поїхати вглиб материка, щоб убезпечити себе та жити бодай у якомусь комфорті", - каже Джим Келлі, місцевий житель.

"Флоренс" рухається в бік материка зі швидкістю 220 кілометрів за годину. Метеорологи уже присвоїли йому четверту категорію з п'яти можливих. Це означає, що стихія ламатиме дерева та зруйнує каркасні будинки. Очікуються зливи та повені. Ближче до берега ураган може ще посилитися.

"Побачимо, як воно буде. Не знаю. Сподіваюся, ми зможемо знову вести свій бізнес", - каже Елі Тілгман, місцева жителька.

А це відео з борту літака "Мисливців за ураганами". Так виглядає "Флоренс" із середини. Метеорологи припускають, цей ураган може стати найсильнішим за останні 30 років.