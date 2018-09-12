У справі щодо харківської ДТП, в якій загинули шестеро людей, зник один із головних свідків. Лікар-нарколог, яка оглядала підозрювану Олену Зайцеву після аварії та складала висновок про її стан - звільнилася з роботи й виїхала з міста. Тож напередодні на судове засідання не з'явилася. Що з цього приводу вирішили судді - розкажуть мої колеги.

Останній свідок, якого мали слухати в суді у справі Олени Зайцевої, лікар-нарколог Олена Федірко. Саме вона оглядала водійку "Лексуса" після ДТП. Точної відповіді чи була Зайцева під дією наркотиків - експертиза не дала. Знайшли тільки залишки опіатів, але яких саме і скільки - дізнатися не вдалося. Провести другу частину експертизи - не змогли, не вистачило біологічного матеріалу. У середині липня лікар Федірко зникла. З роботи звільнилася. І нібито поїхала на непідконтрольну територію.

"Ухвала суду про встановлення місця знаходження не виконана, свідок Федірко в судове засідання не доставлена. Місце знаходження її не встановлене".

Представники потерпілих наполягають, є підстави підозрювати, що Зайцева вживала наркотики перед тим, як сісти за кермо.

"Встановлення опіатів в біологічних речовинах, в сечі Зайцевої, також це висновок експерта-токсиколога, який чітко зазначив наявність кодеїна, це наркотична речовина, і фенобарбітал, психотропна речовина, які віднесені до переліків заборонених довільного використання речовин", - каже Лариса Матвєєва, представниця потерпілих у ДТП.

Адвокати Зайцевої пояснюють, залишки опіатів - це випита напередодні таблетка пенталгіну. Вони теж шукають лікарку. І принесли до суду відео з нагрудних камер поліцейських. На ньому видно, як Зайцеву ведуть для забору аналізів. А потім до нарколога. Лікар Олена Федірко з іншого кінця кабінету ставить кілька питань. І, не оглядаючи Зайцеву, пише висновок. При цьому розмовляє з подругою.

"Зайцева не наближалася навіть до стола даного лікаря. Тому взагалі відсутній був огляд. Взагалі відсутній", - говорить Юлія Козир, адвокат Олени Зайцевої.

Після побаченого суддя попросив слідчих ще раз спробувати розшукати і привести до суду нарколога Олену Федірко - аж надто багато назбиралося до неї запитань.