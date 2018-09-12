Что посмотреть: 5 фильмов о модной индустрии

Всем известно, что мода и кинематограф тесно связаны между собой. А стоит ли упоминать о том, какое значение для модной индустрии и кинематографа имело платье легендарного Юбера де Живанши на Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани" или о знаменитом монологе Миранды Пристли из "Дьявол носит Prada"?