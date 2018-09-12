Цена на газ вырастет: в Минэнергетики рассказали подробности [ Редактировать ]
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время Кабинет министров повысит цену на газ для населения, что является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления стране очередного кредита.
Об этом министр сказал во время общения с журналистами, при этом он не уточнил окончательную цену на газ для населения, сославшись, что не является участником переговоров.
"Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Потому, будет повышение, но я не могу сказать, на сколько. Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на Министерство финансов", - сказал Насалик.
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