В Днепре, на улице Космической, у бензовоза ГАЗ отказали тормоза, из-за чего он травмировал пешехода на тротуаре. Инцидент произошел около 7:00 в среду, 12 сентября, сообщает "Информатор".

После отказа тормозов, водитель решил съехать с проезжей части, спускаясь задом. В полиции отметили, что в это время трафик был минимальным и ГАЗ не задел других участников дорожного движения.

Скатываясь, бензовоз заехал на бордюр. В это время вниз по Космической шел пешеход. Задев молодого человека, бензовоз остановился, ударившись об трубу теплотрассы.

Водитель рассказал, что бензовоз был пустым. Пешехода доставили в больницу Мечникова с травмой грудной клетки.

В это время, по Космической двигался Ford. Засмотревшись на аварию, водитель не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль Nissan. Пострадавших в этом ДТП нет.

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