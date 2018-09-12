В Днепре бензовоз спровоцировал двойное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Днепре, на улице Космической, у бензовоза ГАЗ отказали тормоза, из-за чего он травмировал пешехода на тротуаре. Инцидент произошел около 7:00 в среду, 12 сентября, сообщает "Информатор".
После отказа тормозов, водитель решил съехать с проезжей части, спускаясь задом. В полиции отметили, что в это время трафик был минимальным и ГАЗ не задел других участников дорожного движения.
Скатываясь, бензовоз заехал на бордюр. В это время вниз по Космической шел пешеход. Задев молодого человека, бензовоз остановился, ударившись об трубу теплотрассы.
Водитель рассказал, что бензовоз был пустым. Пешехода доставили в больницу Мечникова с травмой грудной клетки.
В это время, по Космической двигался Ford. Засмотревшись на аварию, водитель не рассчитал дистанцию и врезался в автомобиль Nissan. Пострадавших в этом ДТП нет.
Ранее мы сообщали, под Харьковом пассажирский поезд столкнулся с грузовыми вагонами.
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