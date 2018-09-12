В Запорожье продавец рынка ограбил пенсионерку. Пострадавшая сразу же обратилась в полицию. Женщина рассказала, что покупая мед на рынке, достала из сумки кошелек, в котором было 2000 гривен.

Затем один из продавцов вежливо предложил 86-летней бабушке донести тяжелую сумку до дома, на что она согласилась, говорится в сообщении патрульной полиции Запорожья в Facebook. У подъезда мужчина выхватил сумку у 86-летней женщины и убежал в неизвестном направлении.

Преступник забрав деньги из кошелька, выбросил сумку. Однако он и не подозревал, что там лежали 6,3 тысяч долларов, 7,5 тысяч гривен и золотые изделия.

"Обследовав путь, которым бежал преступник, патрульные нашли сумку заявительницы, в которой находились пенсионное удостоверение, 6300 долларов, 7500 гривен, телефон кнопочный и золотые изделия. Из сумки пропал только кошелек, в котором было 2000 гривен и на который соблазнился мужчина. Все другое ценное имущество осталось в сумке только потому, что было завернуто в другой маленький пакет", - говорится в сообщении.

Женщина от написания заявления отказалась и была очень благодарна патрульным за помощь.