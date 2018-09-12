Пустыня Сахара может стать зеленой [ Редактировать ]
Площадь самой большой пустыни мира за последние 100 лет увеличилась приблизительно на 10 %. Однако на данный момент территория продолжает увеличиваться.
Американские ученые создали климатическую модель, при помощи которой рассмотрели возможные изменения. И пришли к выводу: пустынную среду должны трансформировать ветряные турбины и солнечные панели. После этого в Сахаре станет выпадать значительно больше дождей, которые будут способствовать распространению растительности.
Таким образом, по мнению ученых, удастся увеличить зеленый покров пустины на 20%.
Позднее в пустыне может появиться и сельское хозяйство, - рассуждают исследователи. Эти изменения помогут преодолеть продовольственные проблемы во многих странах третьего мира.
Ранее в песках Сахары "нашли" Атлантиду.
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