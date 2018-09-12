Футбольный клуб ПСЖ, собирается запустить свою собственную криптовалюту.

Данный ход был сделан для того, чтоб сделать более близкими взаимоотношения клуба с болельщиками, а так же привлечь новых фанатов, сообщает CryptoCoinsNews.

Футбольный клуб хочет реализовать свою идею через приложение на смартфонах.

Реализовывать идею менеджмент ПСЖ будет в сотрудничестве с компанией Blockchain Socios.com, которая базируется на Мальте. Кооперация будет осуществляться через дочернее подразделение платформы Socios.com. - стартап Chiliz.

Партнерство основано на концепции socios, которая уже существует между футбольными болельщиками испанских грандов - "Реала" и "Барселоны".

Запуск криптовалюты французского клуба запланирован на 2019 год.

Считается, что акая революционная технология будет иметь влияние на общую бизнес-стратегию одного из самых богатых футбольных клубов мира.

Ранее сообщалось, что игрок из одного из топ-клубов устроил грандиозную вечеринку и отказался платить.