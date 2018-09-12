У ПСЖ будет своя криптовалюта [ Редактировать ]
Футбольный клуб ПСЖ, собирается запустить свою собственную криптовалюту.
Данный ход был сделан для того, чтоб сделать более близкими взаимоотношения клуба с болельщиками, а так же привлечь новых фанатов, сообщает CryptoCoinsNews.
Футбольный клуб хочет реализовать свою идею через приложение на смартфонах.
Реализовывать идею менеджмент ПСЖ будет в сотрудничестве с компанией Blockchain Socios.com, которая базируется на Мальте. Кооперация будет осуществляться через дочернее подразделение платформы Socios.com. - стартап Chiliz.
Партнерство основано на концепции socios, которая уже существует между футбольными болельщиками испанских грандов - "Реала" и "Барселоны".
Запуск криптовалюты французского клуба запланирован на 2019 год.
Считается, что акая революционная технология будет иметь влияние на общую бизнес-стратегию одного из самых богатых футбольных клубов мира.
Ранее сообщалось, что игрок из одного из топ-клубов устроил грандиозную вечеринку и отказался платить.
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