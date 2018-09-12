Оппозиция в шаге от объединения [ Редактировать ]
Слухи об объединении "Оппозиционного блока" и партии "За Життя" получили свое подтверждение. Все подробности - в нашем материале.
Об объединении на прошлой неделе говорил народный депутат от оппозиционного блока Сергей Левочкин:
"Оппозиционный блок" всегда выступал за объединение политических сил, собственно в 2014-м году он таким образом и был образован, в него вошли разные политические силы, которые представляли интересы Востока и Юга нашей страны.
Сейчас это мощная политическая партия, на нашем поле есть и другие политические партии и мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона - объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать.
Это будут не только политические партии, но это будут и политические движения, будут общественные движения, общественные организации, профсоюзы.
Мы надеемся на широкую консолидацию всех здоровых политических сил, которым надоели война, которым надоела бедность, надоела разруха, надоело безвластие, которое царит в нашей стране", - заявил Сергей Левочкин, народный депутат, "Оппозиционный блок".
Сегодня же, нардеп и глава партии "За Життя" Вадим Рабинович на своей странице в Facebook заявил следующее:
"Я хочу обратиться к политическим силам, имеющим мандат доверия юго-востока и центра Украины, к общественным организациям и объединениям... В первую очередь я обращаюсь к "Оппозиционному блоку": иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие нашего единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы...
Предлагаю перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения..."
В свою очередь, Сергей Левочкин также подтвердил, что поддерживает объединение двух политических сил:
"С момента создания ОБ последовательно выступает за консолидацию настоящей #оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: #мир, #единство страны, #развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и "За життя" Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты - только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески".
Политологи следующим образом отреагировали на сегодняшние заявления...
"Глобально этот ход - достаточно серьезная вещь, и к нему шли хороших полгода, только разговоры несколько месяцев, что вот-вот назревавшем переговорном процессе", - говорит Александра Ремшедилова, политолог.
"Объединенная оппозиция сможет претендовать на выход своего лидера во второй тур президентских выборов", - говорит Вадим Карасев, политолог.
По словам политэкспертов, объединение двух политсил позволит выдвинуть единого кандидата от юго-востока и гарантирует ему выход во второй тур президентских выборов.
И вот как нам прокомментировал заявления об объединении двух политсил лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.
"Мы давно предлагали всем политическим силам, которые хотят мира и стабильности в стране - объединиться. В том числе, мы приветствуем будущее объединение с партией "За життя" и другими общественными организациями, и партиями, которые стоят на таких же позициях.
Мы отбрасываем все недоразумения личного характера, которые были в прошлом. Ради высокой цели - восстановления мира и стабильности в нашей стране. Это наша официальная позиция. Мы ее высказывали всегда и подтверждаем сейчас", - заявил Юрий Бойко, лидер "Оппозиционного блока".
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