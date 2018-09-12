Теперь официально - в Украине подорожает газ, возможно уже в нынешнем году. Об этом после заседания Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Впрочем, переговоры с МВФ продолжаются, и с окончательной ценой еще не определились.

Кроме этого, правительство начинает масштабное строительство дорог в Украине. Сколько потратят, и как будут контролировать качество - расскажет Ксения Барвиненко.

56 миллиардов гривен. Столько планирует выделить Кабмин на ремонт и строительство украинских дорог в 2019 году. Это почти на 10 миллиардов больше, чем в нынешнем году.

"В цьому році ми виділили безпрецедентну суму 47 мільярдів гривень, в наступному році на дорожнє будівництво в країні - ми виділимо 56 мільярдів гривень, якщо в цьому році ми виділили 11 мільярдів гривень на місцеві дороги, то в наступному ми виділимо 17 мільярдів на місцеві дороги. І я вимагаю щоб за цю кожну гривню звітували, і звітували, в першу чергу, перед громадянами", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

На эти деньги начнут ремонт трассы "Киев-Одесса" и ряда других важных магистралей.

"Ми відійшли від радянської системи освоєння коштів у межах року. Зараз ми не освоюємо бюджетів, ми економно скеровуємо кошти платників податків на ремонт доріг в рамках середньострокового планування та контрактування на два-три будівельних сезони вперед", - говорит Славомир Новак, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Но за рекордными суммами на строительство - стоят и масштабные проверки. Аудиторская служба уже отчиталась о первых нарушениях.

"Ми на сьогодні маємо факти, коли окремі управління автодорів проводять ремонти при наявності лише дефектних актів, не маючи при цьому проектно-кошторисної документації. Звісно, ми маємо при цьому якість доріг", - сообщила Лидия Гаврилова, глава Государственной аудиторской службы.

Распоряжаться финансами будут местные власти. Но если деньги не используют - их могут перенаправить в другие регионы.

"Міністерство інфраструктури внесло пропозицію про попередній перерозподіл фінансових ресурсів з тих областей, де не використані ресурси, де не проведені тендери. Якщо кошти в одній області не були використані, то за пропозицією "Укравтодору" вони можуть бути використані в іншій області", - подчеркнул Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

Программу развития автодорог утвердили еще в начале года. Она рассчитана на пять лет. За это время планируют выделить 300 миллиардов гривен и отремонтировать около 20 тысяч километров дорог.