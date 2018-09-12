Цена растет на фоне сообщений об уменьшении запасов нефти в США. Илл.: pixabay.com

12 сентября мировые цены на нефть марки Brent установили сезонный рекорд, преодолев впервые с мая отметку в 80 долларов за баррель.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,95 доллара (1,2%) и торгуются на уровне 80,01 доллара за баррель. Отметку в 80 долларов за баррель цены превысили впервые с 22 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,51 доллара (2,18%) - до 70,76 доллара за баррель.

За день до этого, 11 сентября, оба сорта выросли в цене более чем на 2% на данных Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США рухнули на 8,64 миллиона баррелей, рекордными темпами с июля.

Согласно официальным данным министерства энергетики, опубликованным 12 сентября, резервы нефти упали на 5,3 миллиона баррелей за неделю, которая завершилась 7 сентября.