Верховний суд Росії відхилив апеляцію Романа Сущенка [ Редактировать ]
Верховний суд Росії відхилив апеляцію українського журналіста Романа Сущенка, якого засудили до 12 років колонії суворого режиму. Сущенка, який працював кореспондентом паризької редакції "Укрінформу", затримали в Росії два роки тому, коли він приїхав навідати родичів. Звинуватили в шпигунстві, а цьогоріч незаконно, у закритому режимі - засудили.
Адвокат Марк Фейгін повідомив, що Сущенко готовий написати прохання про помилування, але це не означає, що він визнає свою провину. Захист готуватиме звернення до Європейського суду з прав людини.
"Что касается политической стороны этого дела, то прошение о помиловании - это результат скорее, это не предпоссылка, потому что просить о помиловании, зная заранее отрицательный результат, нету смысла. То есть мы на это пойдем только в том случае, если появятся какие-то принципиальные договоренности между Киевом и Москвой относительно обмена или иных способов какого-то урегулирования дела, в частности, Сущенка", - говорить Марк Фейгін, громадський захисник Романа Сущенка.
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