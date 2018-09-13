На Донбасі бойовики порушили режим тиші 14 разів [ Редактировать ]
Упродовж минулої доби на Донбасі російські окупанти 14 разів порушили режим тиші. Ворожі війська вели прицільний вогонь по наших позиціях поблизу Кримського, Новотошківського, Золотого та Лебединського. Атакували з БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. На передових опорних пунктах армійців у авдіївській промзоні побував Геннадій Вівденко.
"Блиндаж - там, бревна вчера выкидывали. Потихоньку строят, не сильно - но есть. Копают окопы, блиндажи", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.
Олег в окопах Авдіївської промзони спостерігає, як ворог укріплюється з того боку. Та водночас окупанти не забувають атакувати і з великокаліберних кулеметів.
"И днем тоже провоцируют из крупнокалиберных. Ну, а так, в основном - ночью. Провоцируют, кричат там с окопов непристойные вещи. Мы на это не реагируем. А так воюем по чуть-чуть", - розповідає Максим, військовослужбовець ЗСУ.
Поступово кулеметні обстріли противник ушільнює. Кулі летять вже просто над нашими траншеями.
"Это они работают, это сепары - слышите, рикошеты, где-то так. Это беспилотники. Уходим, уходим! Сейчас посмотрит, "насыпать" будет потом", - говорить Максим, військовослужбовець ЗСУ.
Це бойовики випустили свій безпілотник і відкрили вогонь по апаратах ОБСЄ. Паралельно провокують і наших піхотинців.
Противник тут використовує тактику так званих "одиночних прострілів" - щоби наші виказали свої вогневі точки. Українські бійці на ці провокації не відповідають і здебільшого мовчать.
Так ворог дає знати про свою присутність і перевіряє наявність наших воїнів на позиціях.
"Просто выпрашивают, чтобы ответили. Терпим, ждем. Командование такого не одобряет - чтобы просто открыть огонь. Мы "спалим" позиции", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.
До активних дій на цій ділянці фронту бойовики поки що не вдаються. Та бентежний вогонь - такий же небезпечний - досі не вщухає.
по теме
На Донбасі поранили трьох військових
Знову втрати на фронті - минулої доби там загинув наш військовий, троє - поранені. На лінії зіткнення - суттєве загострення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських оборонців. Із потужних мінометів ворог бив по Водяному та Широкиному
На Донбасі загинув український військовий
Ранкові зведення надходять з передової: один військовий загинув, троє зазнали поранень. На лінії зіткнення спостерігається загострення, повідомляють у штабі ООС, за минулу добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських оборонців
На Сході країни поранили двох військовослужбовців
Двоє військовослужбовців поранені під час бойових дій на Сході країни. Загалом за попередню добу бойовики 8 разів порушували режим тиші. Позиції українських військових обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Под оккупированной Горловкой не прекращаются бои
Двое бойцов были ранены сегодня на Донбассе. 9 раз боевики открывали огонь по позициям военных возле Крымского, Золотого, Новолуганского, Гнутово и Водяного. Не прекращаются атаки и под оккупированной Горловкой. Сегодня под обстрел попала и наша съемочная группа
На Донбасі знищено двох бойовиків
На Сході минулої доби загинув наш військовий, один боєць - поранений. Ще одного армійця поранено вже сьогодні. Окупанти від початку доби вже тричі атакували наші позиції в Кримському, ворожі обстріли також зафіксовано в Широкиному, Кам'янці та Золотому
На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. Боевики усиливают обстрелы практически по всей линии фронта. Сегодня открывали огонь уже 11 раз. Нашим армейцам приходилось стрелять в ответ. Одна из горячих точек - Светлодарская дуга. Там побывал Геннадий Вивденко