Сховок ворожої зброї та боєприпасів виявили у прифронтовому Торецьку на Донеччині. На занедбаному подвір'ї біля будинку правоохоронці знайшли протитанковий гранатомет та понад тисячу патронів. Усі предмети були закопані в землю.

За даними слідства, власник арсеналу - місцевий житель, який ще 14 року під час захоплення Торецька перейшов на бік бойовиків. Зараз він у розшуку.