У Торецьку виявили сховок ворожої зброї та боєприпасів [ Редактировать ]
Сховок ворожої зброї та боєприпасів виявили у прифронтовому Торецьку на Донеччині. На занедбаному подвір'ї біля будинку правоохоронці знайшли протитанковий гранатомет та понад тисячу патронів. Усі предмети були закопані в землю.
За даними слідства, власник арсеналу - місцевий житель, який ще 14 року під час захоплення Торецька перейшов на бік бойовиків. Зараз він у розшуку.
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