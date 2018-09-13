Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків [ Редактировать ]
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів на годину.
У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО.
Кількість порушень Росією повітряного простору інших країн значно збільшилися після анексії Криму. Нині ж кордони Альянсу в повітрі захищають близько шістдесяти повітряних суден.
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