У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО

Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів на годину.

У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО.

Кількість порушень Росією повітряного простору інших країн значно збільшилися після анексії Криму. Нині ж кордони Альянсу в повітрі захищають близько шістдесяти повітряних суден.