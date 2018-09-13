Два игрока сборной Украины получили высокие оценки по итогам баталии второго тура Лиги наций против Словакии, сообщает WhoScored.

Издание опубликовало символическую сборную игроков 2-го тура в Дивизионе В в котором оказались наши Александр Караваев и Николай Матвиенко.

Их баллы стали самыми высокими среди всех защитников: у Матвиенко 7,58, в Караваева 7,48.

Также место в защите занял Мартин Шкртел из Словакии, которую украинцы обыграли 1:0.

Отметим, что наибольшие оценки имеют датчанин Эриксен (8,67), шведский нападающий Телин (8,28), и турок Акбаба (8,15), который оформил дубль.