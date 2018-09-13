Лига наций: два украинца вошли в символическую сборную [ Редактировать ]
Два игрока сборной Украины получили высокие оценки по итогам баталии второго тура Лиги наций против Словакии, сообщает WhoScored.
Издание опубликовало символическую сборную игроков 2-го тура в Дивизионе В в котором оказались наши Александр Караваев и Николай Матвиенко.
Их баллы стали самыми высокими среди всех защитников: у Матвиенко 7,58, в Караваева 7,48.
Также место в защите занял Мартин Шкртел из Словакии, которую украинцы обыграли 1:0.
Отметим, что наибольшие оценки имеют датчанин Эриксен (8,67), шведский нападающий Телин (8,28), и турок Акбаба (8,15), который оформил дубль.
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