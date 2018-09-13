Два истребителя ВВС США F-22 11 сентября совершили перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 в небе недалеко от побережья Аляски. Об этом сообщила пресс-служба Объединенного командования Воздушно-коcмической обороны Северной Америки (NORAD).



В заявлении указано, что инцидент произошел в 22.00 по местному времени 11 сентября (05.00 по киевскому времени 12 сентября).

Отмечается, что Ту-95 перемещались в сопровождении российских истребителей Су-35. F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока они не покинули опознавательную зону ПВО.

Это не первый инцидент над небом Аляски. 6 сентября F-22 также сопроводили российские самолеты из зоны ПВО.