Європейський Союз подовжив антиросійські санкції [ Редактировать ]
Європейський Союз ще на півроку подовжив антиросійські санкції. У документі йдеться, що це відповідь на дії Росії, які підривають територіальну цілісність України.
Обмеження стосуються ста п'ятдесяти п'яти осіб і сорока чотирьох компаній. Санкції передбачають замороження банківських активів і обмеження на поїздки.
Діятимуть вони до середини березня наступного року.
по теме
Послы стран-членов ЕС решили продлить индивидуальные антироссийские санкции - Порошенко
И сегодня, как сообщил Президент на своей странице в Facebook, послы стран-членов ЕС решили продлить индивидуальные антироссийские санкции из-за агрессии против Украины. Напомню, в черный список попали более 150 россиян, а также 50 компаний. Им ограничили доступ к европейским рынкам
Посли держав-членів ЄС продовжили індивідуальні антиросійські санкцій
Посли держав-членів ЄС ухвалили рішення щодо продовження індивідуальних антиросійських санкцій за агресію проти України. Про це у Facebook повідомив президент Петро Порошенко. Нагадаю, у "чорному списку" понад 150 осіб та близько 50 компаній із РФ
У ЄС вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні обмеження проти Росії
До речі, санкційну єдність країни Європи покажуть уже завтра. За даними кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі - Рікарда Йозвяка, і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України
У ЄС вирішили подовжити індивідуальні санкції проти Росії
У Євросоюзі вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні санкції проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. За даними журналіста, інформацію мають озвучити завтра
Евросоюз продлит индивидуальные санкции против российских политиков
В Евросоюзе решили еще на полгода продлить индивидуальные санкции против политиков и компаний из России, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк
ЄС продовжить персональні санкції проти росіян
Персональні санкції проти росіян іще на півроку продовжить Євросоюз. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. Офіційне рішення щодо пролонгації обмежень для 154 осіб і 44 суб'єктів підприємницької діяльності з РФ оприлюднять 5 вересня.