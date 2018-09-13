Діятимуть вони до середини березня наступного року

Європейський Союз ще на півроку подовжив антиросійські санкції. У документі йдеться, що це відповідь на дії Росії, які підривають територіальну цілісність України.

Обмеження стосуються ста п'ятдесяти п'яти осіб і сорока чотирьох компаній. Санкції передбачають замороження банківських активів і обмеження на поїздки.

Діятимуть вони до середини березня наступного року.