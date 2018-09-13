В окупованому Криму знову обшуки і затримання. Цього разу кремлівські спецслужби вдерлися в будинок активіста "Кримської солідарності" Османа Белялова в Бахчисараї. Чоловіка вдома не було, працівники ФСБ забрали його батька.

Крім того, затримали двох людей, які знімали на камери телефонів обшук біля будинку.

Осман Белялов - активіст, який опікується родинами затриманих кримських татар.