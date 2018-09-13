У навчаннях взяли участь військові з десяти країн НАТО

Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм - бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів за годину.

У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО.

Росія значно частіше почала порушувати повітряний простір інших країн після анексії Криму. Зараз кордони Альянсу в повітрі захищають близько шістдесяти повітряних суден.