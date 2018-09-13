Винищувачі НАТО тренуються для перехоплення російських літаків [ Редактировать ]
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм - бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів за годину.
У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО.
Росія значно частіше почала порушувати повітряний простір інших країн після анексії Криму. Зараз кордони Альянсу в повітрі захищають близько шістдесяти повітряних суден.
по теме
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків
Винищувачі НАТО проводять навчання для перехоплення російських літаків. За сценарієм бельгійські, французькі та німецькі винищувачі супроводжували бортпорушник. Швидкість їхнього польоту сягала дев'ятисот кілометрів на годину. У тренуваннях взяли участь військові з десяти країн НАТО
На Львівщині тривають міжнародні навчання Rapid Trident-2018
Міжнародні навчання Rapid Trident 2018 тривають на Львівщині. Українські військові спільно з колегами з армій НАТО відпрацьовують злагоджені дії у різноманітних ситуаціях. Як наші бійці засвоюють стандарти альянсу - розповість Галина Якушко
Во Львовской области продолжаются международные учения Украина - НАТО
Военные учатся форсировать водную преграду, преодолевать противника и забирать раненых с поля боя - все по стандартам Альянса
Rapid Trident-2018: на Львівщині тривають міжнародні навчання Україна - НАТО
Військові вчаться форсувати водну перешкоду, долати противника та забирати поранених з поля бою - все за стандартами Альянсу - за навчанням пильно слідкують військові НАТО
Российские военные учения спровоцировали хаос в аэропорт Бен-Гурион
Зачем россиянам, с их гигантской территорией, понадобилось проводить учения в Средиземноморье, и какое отношение этому имеют ракетоносцы Ту-22?
На Яривському полігоні тривають військові міжнародні навчання "Rapid Trident-2018"
Масштабні військові міжнародні навчання "Rapid Trident-2018" тривають на Яворівському полігоні. Участь у вишколі, який відбуватиметься на Львівщині до 15 вересня, беруть 2200 військових з 14 країн. Докладніше про маневри Галина Якушко