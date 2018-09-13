Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС надійде в Україну до кінця року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Нагадаю, сьогодні із дводенним візитом до Києва прибуває заступник голови Єврокомісії з питань фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс.

Очікується підписання Меморандуму про взаєморозуміння - у ньому закріплять умови четвертої програми допомоги ЄС Україні розміром у мільярд євро.