В Україну надійде перший транш макрофінансової допомоги від ЄС [ Редактировать ]
Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС надійде в Україну до кінця року. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Нагадаю, сьогодні із дводенним візитом до Києва прибуває заступник голови Єврокомісії з питань фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс.
Очікується підписання Меморандуму про взаєморозуміння - у ньому закріплять умови четвертої програми допомоги ЄС Україні розміром у мільярд євро.
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