Оппоблок требует отставки Климкина [ Редактировать ]
За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционного блока".
Государственный чиновник, открыто призывающий нарушить нормы международного права, и обязывающий ограничить крымчан в доступе к воде, должен быть отправлен в отставку и осуждён за геноцид.
Нынешняя власть неоднократно заявляла о том, что АР Крым – это Украина, а крымчане – граждане Украины. Но сегодня, из-за её решений у большинства жителей Крыма существуют проблемы с доступом к пресной воде. Это создает риски для жизни и здоровья крымчан, усиливает угрозы экологической безопасности для всего юга Украины.
"Оппозционныцй блок" заявляет, что доступ к воде является неотъемлемым правом каждого человека, прямо и косвенно закрепленном в международном гуманитарном праве. В частности, в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, других международных соглашениях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Обеспечение доступа к воде, даже в условиях вооруженных конфликтов, является гуманитарной обязанностью всех стран-членов ООН.
В сложившихся условиях мы требуем от нынешней власти прекратить блокирование подачи пресной воды в АР Крым. Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины.
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