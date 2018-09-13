День программиста 2018: поздравления в стихах, прозе и картинках [ Редактировать ]
13 сентября программисты отмечают свой профессиональный праздник. Дата меняется только в високосные годы и тогда приходится на 12 сентября. Не забудьте поздравить своих знакомых программистов с этим праздником!
Хакер, юзер, программист -
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на "ты"
От "каспера" до "винды".
Что с процессором случится -
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!
С Днем программиста. Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоем организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надежно будет запоролена от горечи обид.
Пусть обходят стороной
Вирусы компьютер,
И пусть будет, милый мой,
У тебя все супер.
Пусть не виснут никогда
Сложные программы.
Для меня ты навсегда
Умный самый-самый.
Мышка, коврик, в кружке чай
Как всегда остывший.
Свой компьютер выключай,
Все потом допишешь.
Пиши, пиши свои программы!
И клаву бей с упорством дятла,
И будь востребованным самым,
И за труды растет пусть плата!
А главное - всегда будь счастлив,
Любви большой тебе в реале!
Пароль поставь из пылкой страсти,
Чтоб конкуренты не взломали!
За компьютером проводит
Программист наш целый день,
Алгоритмы, схемы сводит,
Ведь программы - его цель!
Мы желаем новых знаний,
Свежих мыслей и идей,
Лишь удачных начинаний,
И успехов лишь везде!
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
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