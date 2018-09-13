13 сентября программисты отмечают свой профессиональный праздник. Дата меняется только в високосные годы и тогда приходится на 12 сентября. Не забудьте поздравить своих знакомых программистов с этим праздником!

Хакер, юзер, программист -

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на "ты"

От "каспера" до "винды".

Что с процессором случится -

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

С Днем программиста. Желаю изобретательности, смекалки и креатива в работе, желаю благополучия, счастья и удачи в жизни. Пусть каждый твой день будет запрограммирован на успех, пусть в твоем организме стоит мощный антивирус от недугов, пусть твоя любовь надежно будет запоролена от горечи обид.

Пусть обходят стороной

Вирусы компьютер,

И пусть будет, милый мой,

У тебя все супер.



Пусть не виснут никогда

Сложные программы.

Для меня ты навсегда

Умный самый-самый.



Мышка, коврик, в кружке чай

Как всегда остывший.

Свой компьютер выключай,

Все потом допишешь.

Пиши, пиши свои программы!

И клаву бей с упорством дятла,

И будь востребованным самым,

И за труды растет пусть плата!



А главное - всегда будь счастлив,

Любви большой тебе в реале!

Пароль поставь из пылкой страсти,

Чтоб конкуренты не взломали!

За компьютером проводит

Программист наш целый день,

Алгоритмы, схемы сводит,

Ведь программы - его цель!

Мы желаем новых знаний,

Свежих мыслей и идей,

Лишь удачных начинаний,

И успехов лишь везде!

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

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