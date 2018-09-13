В Австралии два питона провалились сквозь потолок в спальню к жильцам, чем испугали хозяев квартиры. Об этом сообщил информационный портал KAGS-LD.

Жители дома немедленно вызвали змеелова Лану Филд, которая сняла поединок полутораметровых змей на видео. Она утверждает, что это два самца, которые решили подраться за самку.

"Бой может продолжаться часами, пока один из них не утомится", - объяснила она.

Филд отметила, что снимала драку около пяти минут и делала это с безопасного расстояния.

Женщина предположила, что змеи каким-то образом попали в вентиляцию дома, а в спальню провалились через отверстие на потолке, выбив решетку хвостом.

После она поймала рептилий и выпустила их у ручья в нескольких километрах от города.

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