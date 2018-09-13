Регина Тодоренко пообщалась с журналистами о первой беременности и подготовке к родам. Об этом пишет Сlutch.

Про свое положение она отзывается, как об одном из самых нежных и личных периодов в жизни. О том, почему так долго молчала, певица призналась, что просто не хотела выставлять всю свою жизнь напоказ. Что-то всегда должно оставаться скрытым ото всех:

Мне как-то не очень хочется на всеобщее обозрение выставлять.

При этом, новое положение никак не останавливает Регину в творческом плане. Она готова к реализации новых идей и проектов. Украинская телеведущая ни на секунду не сбавляет темп и готова работать, как прежде:

Работать надо. Работать надо много и еще наперед.

Будущие родители Регина Тодоренко и Влад Топалов не спешат решать, где их первенец появится на свет. Они хотят растянуть этот период ожидания:

У меня еще есть время подумать, на самом деле, где рожать.

Ранее певица показала округлившийся животик.