В Москве известный российский дрессировщик Эдгард Запашный попал в ДТП. Артист опубликовал видео с места происшествия на своей странице в Instagram.

Запашный рассказал, что на дороге уже столкнулись два автомобиля, когда он проезжал мимо них, и тут в него влетело такси.

"Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в стоящий Mercedes", - рассказал он.

Дрессировщик пожаловался, что в его машине теперь не открывается дверь.

Инцидент произошел ночью. Запашный не сообщил, пострадал ли кто-то из участников аварии, отметив только, что "полиция очень быстро приехала".

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