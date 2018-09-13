Известный артист засмотрелся на аварию и сам попал в ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Москве известный российский дрессировщик Эдгард Запашный попал в ДТП. Артист опубликовал видео с места происшествия на своей странице в Instagram.
Запашный рассказал, что на дороге уже столкнулись два автомобиля, когда он проезжал мимо них, и тут в него влетело такси.
"Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в стоящий Mercedes", - рассказал он.
Дрессировщик пожаловался, что в его машине теперь не открывается дверь.
Инцидент произошел ночью. Запашный не сообщил, пострадал ли кто-то из участников аварии, отметив только, что "полиция очень быстро приехала".
Ранее мы писали о том, что Влад Яма попал в ДТП.
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