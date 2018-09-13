Курс доллара в обменниках замер 13 сентября [ Редактировать ]
13 сентября, средний курс наличного доллара в обменных пунктах украинских банков демонстрирует стабилизацию - курс покупки вырос при падении курса продажи.
Так, по сравнению с предыдущим днем, средний курс покупки вырос на 0,83 копейки до 27,9033 гривны за доллар, а средний курс продажи упал на 0,47 копопейки до 28,238 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки составил 28,05 гривны за доллар, минимальный курс продажи - 28,03 гривны за доллар.
Что касается евро, то средний курс покупки вырос на 4,97 копейки до 32,2570 гривны за евро, а средний курс продажи вырос на 3,47 копейки до 32,8727 гривны.
Продать евро дороже можно за 32,5 гривны, купить дешевле - за 32,6 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 копейки и составляет 3,650 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,1 копейки - до 4,168 гривны.
Максимальный курс наличной покупки - 3,97 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,05 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменниках 13 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы".
При этом НБУ на 13 сентября укрепил курс гривны до 28,03 гривны за доллар.
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