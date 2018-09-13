iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch станут доступны украинцам уже в первой половине октября.

Стоимость iPhone XR будет начинаться от 29 999 гривен, iPhone XS - от 39 999 гривен, iPhone XS Max - от 44 999 гривен, считают эксперты компании "Цитрус", сообщает "Экономическая правда".

Apple Watch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 990 гривен, в стальном - от 22 990 гривен.

Эксперты отметили, что цифры еще не оконочательные, и возможны некоторые отклонения от указанных сумм.

В соцсетях, тем временем, называют такие цены, мягко говоря, "огромными", по поводу чего сеть уже усыпана специфическими шутками.