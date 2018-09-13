Новый iPhone: украинцев шокировали ценой [ Редактировать ]
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch станут доступны украинцам уже в первой половине октября.
Стоимость iPhone XR будет начинаться от 29 999 гривен, iPhone XS - от 39 999 гривен, iPhone XS Max - от 44 999 гривен, считают эксперты компании "Цитрус", сообщает "Экономическая правда".
Apple Watch в алюминиевом корпусе будут представлены по цене от 13 990 гривен, в стальном - от 22 990 гривен.
Эксперты отметили, что цифры еще не оконочательные, и возможны некоторые отклонения от указанных сумм.
В соцсетях, тем временем, называют такие цены, мягко говоря, "огромными", по поводу чего сеть уже усыпана специфическими шутками.
по теме
Презентация Apple 2018: каких новинок ждать
Традиционная осенняя презентация компании Apple состоится 12 сентября, где ожидаются новые модели и вариации iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook
Геймплей The Elder Scrolls: Blades показали на новом iPhone Xs Max
Компания Bethesda на презентации Apple представила геймплей The Elder Scrolls: Blades. Игру запускали на новеньком iPhone Xs Max, в который "яблочные" установили процессор A12 Bionic
Apple прекратила продажи iPhone X
Менее чем через год после выхода Apple прекратила продажи iPhone X на своем официальном сайте
Новый iPhone: Apple представила готовый смартфон (видео)
Apple представила новый смартфон iPhone Xs и его крупную версию iPhone Xs Max
Apple представит новый iPhone: названа цена гаджета
Apple перейдет ценовой барьер