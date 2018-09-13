Європарламент номінував Олега Сенцова на премію Сахарова. За кандидатуру ув'язненого в Росії українського режисера проголосували кілька найбільших політичних груп.

Остаточне рішення, кому дістанеться слава та 50 тисяч євро президіум парламенту має ухвалити наприкінці жовтня. Та чи відкриє ця нагорода Олегові Сенцову шлях до свободи? Олена Абрамович зі Страсбурга.

Він голодує уже 122 дні та вимагає від Кремля свободи не лише собі - а й усім українським політв'язням. Такий основний аргумент за кандидатуру Олега Сенцова висуває євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс. Її політична група - Партія Зелених - на премію висунула громадську організацію, що опікується біженцями. Проте Хармс, яка сама в минулому режисер-документаліст, підпис поставила за Сенцова.

"Думаю, він не лише на це заслуговує - він потребує цього. Його посадили на 20 років за те, що він боровся ненасильницьким способом за свої громадянські права в Криму, після анексії. За це став особистим заручником Путіна", - говорить Ребекка Хармс, євродепутат від Німеччини.

Кандидатуру Сенцова підтримала найбільша політична група Європейська народна партія. За місяць у комітетах відбудеться таємне голосування. Два роки тому на такому ж голосуванні більшість здобув Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського народу. Проте премія дісталась не йому. Європарламент не хотів дратувати Москву і в останній момент присудив приз двом секс-рабиням, визволеним від терористів ІДІЛ.

"Президіум, зокрема голова Європарламенту - Шульц - відкинув кандидатуру Джемілєва. Це було вкрай несправедливо. Але зараз я думаю, у Сенцова - реальні шанси. Він ув'язнений. Та й після цьогорічних підступних дій Росії у Великій Британії - політична атмосфера тут, у парламенті, прихильніша до України", - говорить Річард Чарнецький, євродепутат від Польщі.

Не повториться історія ще й тому, що російське лоббі наразі значно слабше в стінах євроструктур, запевняють депутати. І обіцяють цього разу боротися активніше.

"Цьогоріч ми організуємо кращу підтримку та більше інформуватимемо громадськість про те, наскільки важливо зробити Сенцова переможцем. У Польщі, наприклад, лауреат Нобелівської премії Миру Лех Валенса підтримав його номінування", - говорить Міхаль Боні, євродепутат від Польщі.

Премію імені Андрія Сахарова Європарламент запровадив 30 років тому. Це був радянський фізик та правозахисник, який також захищав Україну за часів правління Сталіна. До короткого списку номінантів роком раніше за Мустафу Джемілєва потрапила й Надія Савченко, коли ще була в російському полоні. Чи вдасться Україні нарешті вибороти цю нагороду - стане відомо наприкінці жовтня.