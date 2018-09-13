Кримське та Новотошківське атакували вогнем БМП [ Редактировать ]
Від початку доби російсько-окупаційні війська понад десяток разів атакували позиції армійців на сході країни. Під мінометні обстріли потрапили оборонці Кримського на Луганщині та наші бійці в районі Водяного і Чермалика у Приазов'ї. Одного українського військовослужбовця поранено.
Напередодні бойові поранення дістали двоє армійців. Бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Із потужних мінометів противник бив по околицях Світлодарська і Чермалика.
А Кримське та Новотошківське - атакував із БМП. Найгарячіше зараз на приморській ділянці - так захисники Гнутового напередодні витримали аж шість прицільних обстрілів противника.
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