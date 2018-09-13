Щоденні провокації ворога - звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців. Хаотична стрілянина бойовиків створює небезпеку й для мирних мешканців. Детальніше розкаже Генадій Вівденко.

Ще до опівдня ворог відкрив хаотичний вогонь з піхотних кулеметів по українських окопах.

"Ви чуєте, ви чуєте - почався цей обстріл з їхнього боку, вони вивчають наші можливості наші вогневі системи. Ну, от ви бачите - вони очікують, що ми дамо вогонь у відсіч", - говорить Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.

Утім, у наших бійців - сталеві нерви. Обдурити себе не дають.

"Наразі відбулася ротація противника і надійшло на зміну. Старшим підрозділам - найманці з Осетії і одразу почалися неприцільні вогневі обстріли наших позицій", - говорить Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.

За окопами відразу мирні квартали. Навіть неприцільні, але періодичні обстріли - це вже небезпека для жителів Мар'їнки.

"Вчора вночі били розривними кулями. Над позиціями прилітав в мирних в хати подвір'я", - говорить Артем, військовослужбовець Збройних сил України.

"Звичайно пулі пролітають через наші пости ті долітають до Мар'їнки де живе мирне населення", - говорить Валентин, військовослужбовець Збройних сил України.

Нещодавно вогонь бойовиків дійшов і до цивільної споруди, що за кілька кілометрів від передової.

На днях в будівлю Мар'їнскої райдержадміністрації влетіла крупнокаліберна куля. Працівники кажуть, що такого не було з 2014 року. Ось там видно на четвертому поверсі, ще один доказ що й у центрі Мар'їнки знову небезпечно.

Куля влучила вночі в управління сільського господарства адміністрації. На щастя, ніхто не постраждав.

"На полу пуля валялась и немножечко подплавился провод от компьютера, ну вот так вот. Когда уходили с работы, все было нормально", - говорить Тетяна, співробітник Мар'їнської райдержадміністрації.

У цьому блоці адміністрації вже роблять ремонт. У будинку творчості поруч літературна зустріч. Колишній відомий прес-офіцер однієї з бригад, яка стояла на захисті саме Мар'їнки - презентує свою книгу. Вона художня - з прототипами реальних військових та місцевих мешканців.

"Перша презентація книжки має бути там, де відбувалася більшість подій. Тут живуть люди про яких я писав. Тут у залі кілька героїв моєї книжки, тому я вперше представити мою книгу про війну власне на війні", - говорить Влад Якушев, колишній прес-офіцер військової частини, письменник.

Війна під Мар'їнкою триває. Українські бійці під періодичним вогнем ретельно стежать за переміщеннями ворога.