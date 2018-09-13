В Европарламенте журналистам выделили новую рабочую зону в большом уютном зале, который оснащенный всем техническим оборудованием для работы.

"А теперь все коллеги, которые работают в Верховной Раде, - завидуйте - зона для работы журналистов в Европарламенте",- написала журналистка Елена Абрамович в Facebook.

Во Франции, в главном политическом здании, из-за большого количества работников СМИ, журналистов не смогли разместить всех в одной рабочей зоне, поэтому часть репортеров направили в большой зал. Однако вскоре корреспонденты самостоятельно нашли рабочие места, чтобы донести информацию до аудитории.

Поскольку очередная сессия в Страсбурге завершена, в связи с этим журналистам удалось занять комфортабельный зал. Несмотря на это, новое рабочее место сотрудников СМИ было заполнено на 70%.

При этом журналистка добавила, что в Совете Европы, есть специальные шкафчики для вещей работников СМИ, которые закрываются на ключ.

Ранее мы сообщали, что Европарламент ввел санкции относительно Венгрии.