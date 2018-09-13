Санкційна стабільність. Рада Євросоюзу ще на півроку продовжила індивідуальні обмеження проти громадян та компаній країни-агресора. Росію карають за посягання на територіальну цілісність України. Глуха до спроб російських організацій вибратися із санкційних лещат - і європейська Феміда. Про це - далі.

Заморожування активів, заборона на в'їзд до ЄС. Такі санкції Євросоюз запровадив проти конкретних громадян і компаній РФ ще 2014 року. За цей час у Брюсселі не помітили змін, які б могли послабити режим. У списку - 155 прізвищ і 44 юридичні особи. Завтра це положення оприлюднять в офіційному журналі, і воно діятиме до 15 березня наступного року.

"Оцінка ситуації не засвідчила потреби змінювати санкційний режим. Необхідну інформацію та перелік причин для внесення цих осіб та організацій до списку було поновлено".

У ЄС також діють економічні секторальні обмеження проти Росії та так звані "кримські санкції". Їх регулярно поновлюють. Кілька російських банків і компаній, як-от "Роснєфть", "Газпром", "Алмаз-антей"і "Сбєрбанк", спробували через правове поле домогтися скасування санкцій.

Справа дійшла до Європейського суду в Люксембурзі. Він підтвердив правоту Брюсселя та відхилив позов.

"Суд постановив, що рішення Ради ЄС, проти яких був оформлений позов, спрямовані на підвищення ціни за дії Росії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

Міжнародний тиск на Росію посилюється. І не лише через події в Україні. Цілий санкційний фронт відкрили у США. Там також запровадили обмеження проти Москви через втручання у вибори США 2016 та через отруєння колишнього агенту ГРУ Сергія Скрипаля у британському Солсбері.