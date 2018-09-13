Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе

Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. Боевики уже 15 раз открывали огонь по нашим позициям. В пяти случаях - били из запрещенного оружия. Несколько раз армейцам приходилось стрелять в ответ. Подробнее о ситуации на линии фронта расскажет Геннадий Вивденко.

Еще до полудня враг открыл хаотичный огонь из пехотных пулеметов по украинским окопам.

"Вы слышите, вы слышите - начался этот обстрел с их стороны. Они изучают наши возможности, наши огневые системы. Ну, вот вы видите - они ожидают, что мы дадим огонь, отпор", - говорит Олег Сидоренко, офицер ВСУ.

Впрочем, у наших бойцов - стальные нервы. Обмануть себя не дают.

"Пока произошла ротация противника и поступило в смену старым подразделениям - наемники из Осетии и сразу начались. Неприцельные огневые обстрелы наших позиций", - говорить Олег Сидоренко, офицер ВСУ.

За окопами - сразу мирные кварталы. Даже неприцельные, но периодические обстрелы - это уже опасность для жителей Марьинки.

"Вчора вночі били разривними пулями. Над позиціями прилітали в мирні дома, подвір'я", - говорит Артем, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

"Конечно, пули пролетают через наши посты, те долетают до Марьинки, где живет мирное население", - говорит Валентин, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Недавно от огня боевиков пострадало и гражданское помещение, в нескольких километрах от передовой.

На днях в здание марьинской райгосадминистрации влетела крупнокалиберная пуля. сотрудники говорят что такого не было с 2014 года. Вот там видно на четвертом этаже. Еще одно доказательство что и в центре Марьинка снова опасно.

Пуля попала ночью - в здание управления сельского хозяйства райгосадминистрации. К счастью, никто не пострадал.

"На полу пуля валялась и немножечко подплавилась. Провод от компьютера ну вот так вот. Когда уходили с работы все било нормально", - говорит Татьяна, сотрудница Марьинской райгосадминистрации.

В этом блоке администрации уже делают ремонт. В доме творчества рядом - литературная встреча. Бывший известный пресс-офицер одной из бригад, которая стояла на защите именно Марьинки, - презентует свою книгу.

"Первая презентация книги должно быть там, где происходила большинство событий, живут люди о которых я писал. Здесь в зале несколько Героев моей книги я впервые представляю мою книгу о войне, собственно, на войне", - говорит Влад Якушев бывший пресс-офицер ВСУ, писатель.

Война возле Марьинки продолжается. Украинские бойцы под периодическим огнем - тщательно следят за перемещениями врага.