На Донбассе боевики провели ротацию [ Редактировать ]
Один украинский военный ранен сегодня на Донбассе. Боевики уже 15 раз открывали огонь по нашим позициям. В пяти случаях - били из запрещенного оружия. Несколько раз армейцам приходилось стрелять в ответ. Подробнее о ситуации на линии фронта расскажет Геннадий Вивденко.
Еще до полудня враг открыл хаотичный огонь из пехотных пулеметов по украинским окопам.
"Вы слышите, вы слышите - начался этот обстрел с их стороны. Они изучают наши возможности, наши огневые системы. Ну, вот вы видите - они ожидают, что мы дадим огонь, отпор", - говорит Олег Сидоренко, офицер ВСУ.
Впрочем, у наших бойцов - стальные нервы. Обмануть себя не дают.
"Пока произошла ротация противника и поступило в смену старым подразделениям - наемники из Осетии и сразу начались. Неприцельные огневые обстрелы наших позиций", - говорить Олег Сидоренко, офицер ВСУ.
За окопами - сразу мирные кварталы. Даже неприцельные, но периодические обстрелы - это уже опасность для жителей Марьинки.
"Вчора вночі били разривними пулями. Над позиціями прилітали в мирні дома, подвір'я", - говорит Артем, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
"Конечно, пули пролетают через наши посты, те долетают до Марьинки, где живет мирное население", - говорит Валентин, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Недавно от огня боевиков пострадало и гражданское помещение, в нескольких километрах от передовой.
На днях в здание марьинской райгосадминистрации влетела крупнокалиберная пуля. сотрудники говорят что такого не было с 2014 года. Вот там видно на четвертом этаже. Еще одно доказательство что и в центре Марьинка снова опасно.
Пуля попала ночью - в здание управления сельского хозяйства райгосадминистрации. К счастью, никто не пострадал.
"На полу пуля валялась и немножечко подплавилась. Провод от компьютера ну вот так вот. Когда уходили с работы все било нормально", - говорит Татьяна, сотрудница Марьинской райгосадминистрации.
В этом блоке администрации уже делают ремонт. В доме творчества рядом - литературная встреча. Бывший известный пресс-офицер одной из бригад, которая стояла на защите именно Марьинки, - презентует свою книгу.
"Первая презентация книги должно быть там, где происходила большинство событий, живут люди о которых я писал. Здесь в зале несколько Героев моей книги я впервые представляю мою книгу о войне, собственно, на войне", - говорит Влад Якушев бывший пресс-офицер ВСУ, писатель.
Война возле Марьинки продолжается. Украинские бойцы под периодическим огнем - тщательно следят за перемещениями врага.
по теме
У Мар'їнці презентували книгу про війну на Донбасі
Щоденні провокації ворога - звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців
Кримське та Новотошківське атакували вогнем БМП
Від початку доби російсько-окупаційні війська понад десяток разів атакували позиції армійців на сході країни
На Донбасі від куль бойовиків загинув військовий
На Сході поранено чотирьох військових, один згодом помер у шпиталі
На Донбасі знайшли системи радіоелектронної боротьби з Росії
На Донбасі виявили новітні системи радіоелектронної боротьби, які надійшли на озброєння російської армії вже цього року
Бойовики готують провокації на Донбасі
На Сході загинув наш військовий, ще один поранений. По позиціях армійців бойовики відкривали вогонь 24 рази. Обстрілювали Кримське і Водяне з потужних мінометів, по інших населених пунктах били з гранатометів, кілька разів застосували БМП