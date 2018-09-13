Юные спасатели. Сегодня президент Украины наградил молодую маму, молодого специалиста, а также девять школьников и студентов со всей Украины.

Все они в прошлом и этом году спасали в пожарах и на водоемах людей, которые оказались на грани гибели, зачастую это тоже были дети. На счету героической молодежи десятки спасенных жизней.

Среди них и выпускница одесской школы Екатерина Ной. В ночь с 15 на 16 сентября прошлого года она уберегла от огня детей в лагере "Виктория".

"Не роздумуючи, ризикнули власним життям для порятунку ближнього. Незважаючи на те, що тут діти - вони не злякалися і не відступили. Не відвернулися і не втекли. Їх питали, вони не вважають себе героями - попри те, що на двох в них життя спасених 23 дітей. 23 дитини зобов'язані ним своїм життям. Так можно сказати про всіх вас - за такими українцями майбутнє", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.

"Вчинки героїчни ніхто не планує. Все стається раптово. Ти це усвідомлюєшь лише через деякий час", - говорит Екатерина Ной, лауреат Всеукраинской акции "Герой-спасатель года".