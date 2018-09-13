Все политические силы, которые хотят мира, стабильности и развития в стране, должны объединиться. Об этом сегодня заявил лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. По его словам, украинцы, которые хотят прекращения политического кризиса и реального экономического роста, одобрят и положительно оценят объединение оппозиционных сил.

"Мы однозначно сначала выступали за то, что смена сегодняшнего режима - она должна произойти как можно быстрее, потому что ничего хорошего людям от сегодняшней власти ждать нельзя. Они заняты собой, они пытаются радикальными националистическими действиями продлить свое пребывание у власти, уцепиться, закрепиться. А каждый день их прибывания у власти чреват для страны.

Люди просто убегают из страны, люди беднеют и это беда, поэтому все политические силы, которые ставятся на программу восстановления мира, стабильности в стране они должны объединиться. Наша позиция, она с самого начала была, и мы должны отбросить все личные недоразумения, которые были в прошлом ради общей задачи - восстановления мира и стабильности в стране и страны как таковой.

Это прежде всего остановление войны и возвращение территорий Донбасса. Это ключевая задача, которую власть не способна решить, а у нас есть конкретный план как это сделать, и мы знаем что для этого нужно, чтобы люди и территории вернулись, это основная задача, которую будем ставить при объединении", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".