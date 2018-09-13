В обращении коллектив "Стопкора" заявил, что опасается за жизнь своих коллег

Участники проекта "Стоп коррупции" пожаловались в Национальный союз журналистов Украины. Причиной стало позавчерашнее нападение на корреспондента и оператора в селе Лидиевка Николаевской области.

Там руководитель агропредприятия "НИБУЛОН" набросился с кулаками на съемочную группу "Стопкорра". После чего - несколько часов их против воли удерживали.

Ранее журналисты уже обратились за поддержкой к международной организации Amnesty International и к Верховной Раде. В обращении коллектив "Стопкора" заявил, что опасается за жизнь своих коллег.