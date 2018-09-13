Журналисты "Стоп Коррупции" обратились в НСЖУ с просьбой разобраться в нападении в Николаевской области [ Редактировать ]
Участники проекта "Стоп коррупции" пожаловались в Национальный союз журналистов Украины. Причиной стало позавчерашнее нападение на корреспондента и оператора в селе Лидиевка Николаевской области.
Там руководитель агропредприятия "НИБУЛОН" набросился с кулаками на съемочную группу "Стопкорра". После чего - несколько часов их против воли удерживали.
Ранее журналисты уже обратились за поддержкой к международной организации Amnesty International и к Верховной Раде. В обращении коллектив "Стопкора" заявил, что опасается за жизнь своих коллег.
по теме
Дональд Трамп потребовал найти автора анонимной статьи
Автор публикации обрушился на Трампа, обвинив его в "аморальности и нестабильном поведении" и утверждал, что является частью движения сопротивления в Белом доме
Беспорядки в Хемнице: немецкий чиновник сделал скандальное заявление
Слово не воробей, вылетело - уйди в отставку. Чем глава федерального ведомства по охране Конституции заплатит на неосторожные высказывания в интервью?
Жители Николаевской области возмущены перебоями с электроснабжением
Жители Николаевской области возмущены перебоями с электроснабжением Люди доведены до отчаяния. Говорят: в век новейших технологий почти 20 тысяч человек не имеют возможности пользоваться элементарными благами цивилизации
В Британии разгорается антисемитский скандал
В руки журналистов попал документ, в котором фигурируют более 20 депутатов, позволивших себе публичные оскорбления евреев.
Свобода слова: скандальный законопроект о блокировке сайтов отправят на доработку
Нормы о закрытии информресурсов без решения суда - недемократические и могут привести к нарушениям права на свободу слова