"Больше ботокса": Ани Лорак сравнили с подругой мужа (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак вызвала волну критики в сети после опубликования нового фото в Instagram.
Некоторые поклонники посчитали, что Каролина увлеклась "уколами красоты" и уже стала похожа на подругу ее мужа Яну Беляеву.
Подписчики певицы отметили якобы "постаревший" вид звезды и обвинили ее в чрезмерном увлечении ботоксом.
"Больше ботокса, больше жести", "Изменилась во внешности,другая какая то", "Похожа на мою бабушку", "Может хватит уже ботокса?", "Стала очень похожа на новенькую мужа", - написали критики в комментариях.
Впрочем, большинство поклонников выразили восхищение внешностью певицы:
"Богиня", "Красивая", "Самая красивая Каролина", - пишут восторженные фанаты.
За полдня фото собрало более 70 тысяч лайков.
Незадолго до этого Ани Лорак вызвала бурные дискуссии в сети, появившись в особом костюме.
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