Китайські фермери почали готуватися до зимової Олімпіади [ Редактировать ]
Фермери одного з районів Китаю покинули розводити худобу і стали активно вчитися кататися на лижах. Все через те, що за 4 роки саме в їхньому містечку пройдуть зимові Олімпійські ігри. Як змінила майбутня спортивна подія нинішнє життя округу - далі в сюжеті.
Взувають лижі та йдуть тренувати клиновий поворот - саме так проводять своє літо фермери китайського району Яньцин. Відсутність снігу та спека їх не спиняють. Для цього у вівчарів є спеціальний зал із величезними лижними схилами. Проміняти овець на лижі вони вирішили не спроста. За 4 роки на схилах поблизу їхнього міста буде зимова Олімпіада. Місцева влада заборонила випасати тут худобу - бережуть рельєф ґрунту. Натомість відкрила безплатні курси з катання на лижах.
Лан - один із 25 фермерів, які вже продали своїх овець і перекваліфіковуються на лижників.
"Місцева адміністрація надала нам змогу тренуватися. Ми вже вміємо користуватися сніговими гарматами і триматися на гірських підіймачах. Катаємося на лижах ще не дуже вправно, та це лише питання часу", - говорить Лан Енге, власник ферми.
Крім фермерів, китайський уряд заохочує до тренувань і медиків. Гірські схили - місце небезпечне. Тому лікарі повинні вміти допомогти постраждалому за будь-яких умов.
"Олімпійські ігри пройдуть у нашому місті. Тож лікарня надала нам змогу теж відчути себе лижниками. Але не задля розваги, а щоб рятувати спортсменів у разі травм", - говорить Цзян Вей, медсестра.
"Я 4 роки практикувалась, щоб стати хорошим лікарем. Тепер тренуватимусь ще 4 - щоб стати хорошим лижником. Сподіваюсь, завдяки цьому зможу врятувати будь-якого спортсмена, що потрапить у халепу", - запевняє Ген Сюань, лікар.
Місцева влада обіцяє - тренування не пройдуть дарма. Найвправніші допомагатимуть у проведенні Олімпіади. А після її закінчення залишаться працювати на гірськолижних курортах.
"Вони можуть бути волонтерами, рятувальниками або допомагати спортсменам. Олімпійські ігри - масштабна подія, тут завжди потрібні помічники. Утім, без підготовки їм довелося б нелегко. А після цих тренувань вони будуть готові до будь-яких труднощів", - говорить Е Інсюй, інструктор з гірських лиж.
Посилити інтерес до зимового спорту - спеціальне завдання уряду в підготовці до Олімпійських ігор. Китай поставив перед собою мету - фанатів має бути не менш ніж 300 мільйонів.
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