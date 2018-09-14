Вийти за межі звичайного за допомогою простих речей - пропонують харківські митці. Два художники презентували проект-виставку "Предмети". Як художники переосмислюють усталений світ - дивіться далі.

Художники розставляють у залі свої експозиції. Боб Бассет створює маски вже 16 років. Гостей - зустрічатиме зроблений зі шкіри та металу бультер'єр Рєпка. А це - дракон у гамаку, який щойно з'їв лицаря. Митець каже, так створює власний всесвіт. І він - має викликати емоцію в глядача.

"Маска несет огромное количество функций. У человека в жизни есть голод, холод, секс, страх, радость, счастье, грусть. И во всем этом мы можем найти маску", - розповідає Боб Бассет, художник.

Глядачам покажуть 15 масок. І кожен зможе їх приміряти, побачивши своє відображення в старовинному дзеркалі.

"Человек подходит, и вместо своего лица на зеркале он видит свое отражение, но при этом он видит маску. Там, где должно быть его лицо", - говорить Боб Бассет, художник.

На протилежному боці - майстер стріт-арту, художник Гамлет Зінківський вже пише на стіні свої філософські максими. А на цій стіні - розвісив півтисячі ножиць. Це колекція, яку колись побачив уві сні й почав збирати.

"Вот эти для подстригания свечей. Удивительная конструкция, и там еще живая внутри пружина, при том, что им, ну это 18-й век".

"Это из Индии, это для подстригания каких-то батогов какого-то растения".

Ножиці Гамлет збирає скрізь - на європейських барахолках і в інтернеті. І вони - теж символ.

"Напоминание себе о том, что нужно каждый день отсекать все ненужное, все бессмысленное, все лишнее. Очень много лишнего. Или людей, или какие-то мысли, или какие-то предметы, или какие-то чувства", - говорить Гамлет Зінківський, художник.

Головна ідея таких колекцій - кажуть художники - показати, що і найпростіші предмети можуть бути мистецтвом.