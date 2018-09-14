США созывают срочное заседание Совбеза ООН [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки созывают внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу международных санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Заседание Совбеза ООН запланировано на понедельник, 17 сентября.
"Да, США созывают Совбез в понедельник", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ране Дональд Трамп утвердил новые санкции.
по теме
США вводят санкции за кибератаки
Министерство финансов США ввело санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР
Северная Корея выступила с предупреждением для США
Власти Северной Кореи направили государственному секретарю США Майклу Помпео письмо с предупреждением
Дональд Трамп получил "воинственное" письмо из КНДР
Президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею
Ким Чен Ын предложил Трампу провести новую встречу
Президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с просьбой о новых переговорах
Дональд Трамп похвалил лидера Северной Кореи
Дональд Трамп в своем Твиттере неожиданно расхвалил лидера Северной Кореи, которого еще не так давно в американской прессе иначе как "диктатором" не называли