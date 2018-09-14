Соединенные Штаты Америки созывают внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу международных санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Заседание Совбеза ООН запланировано на понедельник, 17 сентября.

"Да, США созывают Совбез в понедельник", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ране Дональд Трамп утвердил новые санкции.