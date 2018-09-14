Американські вчені створили унікальній медичний костюм [ Редактировать ]
Боротися з вірусом Еболи тепер стане легше - стенфордські вчені розробили для медиків костюм із охолодженням.
Система регулювання температури тіла допоможе перебувати в одязі удвічі довше. Раніше працівники з Конго мали в запасі не більш як півгодини - далі наставало перегрівання.
Науковці працюють над випуском такого костюму для масового вжитку.
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