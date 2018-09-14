Німеччина домовилася з Італією про повернення нелегальних мігрантів із німецько-австрійського кордону.

Угода вже готова - не вистачає лише підписів керівників уряду, - повідомили в МВС Німеччини. Щоб уникнути транспортних витрат на подорож до Італії, урядовець пообіцяв надіслати документ поштою. Процес підписання займе кілька днів.